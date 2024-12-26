Пять поджогов произошло 1 января на горе Машук

В первый день нового года на горе Машук совершили целых пять поджогов. К настоящему времени их удалось локализовать и потушить.

В среду, 1 января, на горе Машук зафиксировали сразу пять поджогов. Об этом сказано в Telegram-канале главы города.

"В среду был зафиксирован дым сразу в четырех местах на северо-западном склоне горы Машук, что явно говорит о поджоге. Благодаря оперативным действиям пожарных и спасателей (...)возгорания не распространились"

– Дмитрий Ворошилов

Он подчеркнул, что они были локализованы и потушены на 100 кв метрах.

В настоящее время пожарные следят за ситуацией на месте, чтобы избежать повторных возгораний.