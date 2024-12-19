Вестник Кавказа

Нальчик потратит деньги туристов на ремонт

Нальчик потратит деньги туристов на ремонт
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
С сегодняшнего дня отдыхающие в Нальчике обязаны выплачивать туристический налог. Его минимум – 100 рублей, а максимума турналог достигнет через четыре года, когда за отдых в Нальчике будет удерживаться 5% налоговой базы.

Градоначальник Нальчика Таймураз Ахохов рассказал о планах городских властей по администрированию доходов, которые с сегодняшнего дня центру Кабардино-Балкарии приносит туристический налог. По его словам, деньги будут направлены на облагораживание Нальчика и развитие туризма.

Ахохов пояснил, что в 20-х годах существенно поднялся интерес россиян к отдыху в Нальчике; как результат, увеличилась нагрузка на рекреационные места и объекты в городе. Поэтому сфера применения доходов от туристического налога напрашивается сама собой.

"Средства, которые будут поступать в казну от этого налога мы планируем направить на благоустройство парковых зон, территорий общего пользования, а также обустройство новых мест притяжения"

– Таймураз Ахохов

Как пишет ТАСС, градоначальник видит в турналоге потенциал для совершенствования туристических объектов Нальчика.

Напомним, что из-за туристического налога в Нальчике подорожают места размещения. Первичной ставкой является 100 рублей, но через четыре года она достигнет 5% налоговой базы. Жители Кабардино-Балкарии не будут платить турналог у себя дома.

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