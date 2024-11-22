Вестник Кавказа

Мотоциклист погиб в ДТП на Кубани

Мотоцикл
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Авария со смертельным исходом произошла сегодня вечером в Краснодарском крае. Жертвой ЧП стал водитель мотоцикла. Причины трагедии выясняются.

Смертельный дорожный инцидент случился вечером 3 января на Кубани, рассказали в краевой Госавтоинспекции.

ДТП случилось в 17.20 мск в Славянском районе. По предварительным данным, водитель мотоцикла, двигаясь по трассе со стороны станицы Петровская в сторону Славянска-на-Кубани, в какой-то момент выехал на встречную полосу. Там он врезался во внедорожник "Тойота Лэнд Крузер".

От удара мотоциклист получил смертельные трамвы и умер на месте аварии, до приезда "скорой".

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