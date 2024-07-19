Вестник Кавказа

Пассажир скончался в самолете из Москвы в Ереване

Пассажир скончался в самолете из Москвы в Ереване
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Трагическое происшествие случилось сегодня на борту воздушного судна, летевшего из Москвы в Ереван. Одному из пассажиров внезапно стало плохо, и, несмотря на оказанную ему первую помощь, мужчина скончался.

В самолете, выполнявшем рейс Москва-Ереван, умер пассажир – трагедия случилась, когда лайнер находился в воздухе и летел в столицу Армении, рассказали в авиакомпании.

В ходе полета 50-летнему пассажиру неожиданно стало плохо. Уточняется, что перед взлетом он не уведомлял перевозчика о возможных проблемах со здоровьем, передает Sputnik Армения.

Первую помощь мужчине оказали бортпроводники. Кроме того, в числе пассажиров оказались двое врачей, они также пытались помочь мужчине. Но усилия были тщетны – тот скончался.

Самолет сел в аэропорту Звартноц в Ереване. Полиция ведет расследование.

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