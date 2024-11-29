Вестник Кавказа

США открыты к диалогу с Россией

США открыты к диалогу с Россией
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Американский посол в Москве отметила, сторонам важно сохранять нынешние связи новые. Она уточнила, что в Соединенные Штаты готовы к этому.

Соединенные Штаты готовы вести уважительный диалог с руководством России. Об этом сказано в видеоролике, который был размещен соцсетях американского посольства в РФ.

"Огромная потребность в дипломатических усилиях продолжает сохраняться. <…> Нам необходимо продолжать сохранять существующие связи и налаживать новые между россиянами и американцами"

– посол Линн Трейси

Она также рассчитывает, что в нынешнем году получится найти решения ради мирного будущего.

Напомним, в конце прошлого года глава МИД РФ заявил о заинтересованности Москвы в нормальных отношениях со всеми странами, в том числе с такой великой, как Америка. Сергей Лавров заметил, что нет никаких причин, по которым страны не могут взаимодействовать для достижения мира.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1130 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Кремле рассказали о ситуации с возможными контактами Путина и Трампа

В Кремле рассказали о ситуации с возможными контактами Путина и Трампа

США разрешили Турции работать с Газпромбанком

США разрешили Турции работать с Газпромбанком

Какими будут цены на нефть в 2025 году?

Какими будут цены на нефть в 2025 году?

Минфин США объявил о новых антироссийских санкциях

Минфин США объявил о новых антироссийских санкциях

Турция подстраивается под новую реальность

Турция подстраивается под новую реальность

РФ подала запрос на агреман новому послу в США

РФ подала запрос на агреман новому послу в США

Меры экспортного контроля против нескольких компаний из России ввели США

Меры экспортного контроля против нескольких компаний из России ввели США

Россия хочет нормально общаться с США – Лавров

Россия хочет нормально общаться с США – Лавров

Начальник российского Генштаба позвонил американскому коллеге

Начальник российского Генштаба позвонил американскому коллеге

Что такое Талибан*: запрещен или нет, кто с ним сотрудничает?

Что такое Талибан*: запрещен или нет, кто с ним сотрудничает?

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы