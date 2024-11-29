США открыты к диалогу с Россией

Американский посол в Москве отметила, сторонам важно сохранять нынешние связи новые. Она уточнила, что в Соединенные Штаты готовы к этому.

Соединенные Штаты готовы вести уважительный диалог с руководством России. Об этом сказано в видеоролике, который был размещен соцсетях американского посольства в РФ.

"Огромная потребность в дипломатических усилиях продолжает сохраняться. <…> Нам необходимо продолжать сохранять существующие связи и налаживать новые между россиянами и американцами"

– посол Линн Трейси

Она также рассчитывает, что в нынешнем году получится найти решения ради мирного будущего.

Напомним, в конце прошлого года глава МИД РФ заявил о заинтересованности Москвы в нормальных отношениях со всеми странами, в том числе с такой великой, как Америка. Сергей Лавров заметил, что нет никаких причин, по которым страны не могут взаимодействовать для достижения мира.