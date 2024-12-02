Вестник Кавказа

Землетрясение произошло сегодня у берегов Турции

Закат на море
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Подземные толчки были зафиксированы сегодня в Средиземном море у берегов Турции. Их почувствовали жители Аланьи. Разрушений на берегу нет.

Небольшое землетрясение случилось сегодня в море у турецкого побережья, рассказали в Управлении по ЧС Турции (AFAD).

Магнитуда подземных толчков достигла 4,5. Эпицентр находился на расстоянии сотни километров от знаменитого турецкого курорта Анталья, ближе к Аланье, в Средиземном море. От берега его отделяло расстояние 500 м. Глубина залегания очага составила 7 км.

Природный катаклизм почувствовали в основном в Аланье. Сейчас специалисты AFAD оценивают обстановку в городе, чтобы выяснить, не произошло ли разрушений. Пока их выявлено не было.

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