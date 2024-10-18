Полиция Казахстана организует безопасное движение по трассам в непогоду

Казахстанские правоохранители собирают автомобили в колонны и сопровождают их в пути по трассам: таким образом обеспечивается безопасность движения в крайне неблагоприятных погодных условиях.

Автоколонны организовали дорожные полицейские в Акмолинской области, где сегодня из-за разгула стихии произошло ДТП с участием 95 автомобилей.

Таким образом правоохранители помогают автомобилистам безопасности добраться до нужного им пункта назначения. В частности, одна колонна идет от села Жанаталап, где и произошла авария, к Астане, в ее составе свыше 400 машин. Полицейские машины ведут ее по встречной полосе. Другая колонна направляется от столицы в Ерейментау. Третья, включающая 350 автомобилей, направляется в Караганду.

Еще десять колонн, в каждой из которых по сто машин, организовано в Карагандинской области, они стартовали из Темиртау в Астану, передает Sputnik Казахстан.

В МВД призывают водителей соблюдать накладываемые ограничения и запреты, напоминая, что за их нарушение полагается наказание.