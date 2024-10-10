Солистом Большого театра Зураб Анджапаридзе был больше десяти лет. Его называли тенором номер один, лучшим Германом и Радамесом своего времени. Расскажем, кем Анджапаридзе хотел стать в детстве, у кого учился вокалу, с какими известными певицами выступал в Большом театре.

Как Зураб Анджапаридзе решил стать оперным певцом?

Зураб Анджапаридзе родился 12 апреля 1928 года в Кутаиси. Петь он любил с раннего детства, но собирался стать врачом. Эти планы изменились после выступления Зураба на выпускном вечере в тбилисской школе. По просьбе друзей он исполнил арию Канио из оперы Леонкавалло "Паяцы", на вечере оказались преподаватели Тбилисской государственной консерватории имени Сараджишвили, они и посоветовали молодому человеку заняться вокалом всерьез.

Зураб последовал этой рекомендации и успешно сдал экзамены в консерваторию. Он занимался в классе известного педагога и певца Давида Андгуладзе, который много лет был солистом Тбилисского государственного театра оперы и балета имени Палиашвили, а еще в разные годы исполнял главные партии в московской Оперной студии под руководством Станиславского (теперь это Московский академический музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко) и Большом театре.

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Анджапаридзе — солист Тбилисского театра оперы и балета

В 1952 году Анджапаридзе окончил консерваторию и поступил в труппу Тбилисского театра оперы и балета. Его дебютом стала главная партия в новой постановке "Абесалома и Этери" Палиашвили. Вскоре репертуар певца пополнился ведущими партиями в других грузинских ("Даиси" и "Латавра" Палиашвили, "Миндия" Тактакишвили), а также в русских ("Пиковая дама" Чайковского и "Алеко" Рахманинова), итальянских ("Аида" Верди, "Паяцы" Леонкавалло, "Сельская честь" Масканьи) и французских ("Кармен" Бизе) операх.

Летом 1957 года Анджапаридзе сначала был удостоен I премии на Всесоюзном конкурсе вокалистов, а потом стал лауреатом II премии на конкурсе вокалистов в рамках VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве. Годом позже певец стал заслуженным артистом, а в 1961-м — народным артистом Грузинской ССР.

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Анджапаридзе — солист Большого театра

Впервые на сцене Большого театра грузинский тенор выступил летом 1957 года, исполнив партию Хозе.

Непосредственным толчком к этому почетному приглашению явился мой успех на конкурсе вокалистов, проводившемся в рамках Всемирного фестиваля молодежи в Москве

— Анджапаридзе.

Дебют оказался успешным — в течение двух лет он продолжал петь в Большом в "Кармен" и "Пиковой даме", а осенью 1959 года был принят в труппу театра. В репертуаре певца появились главные партии в "Иоланте" Чайковского, "Травиате", Аиде", "Риголетто" и "Дон Карлосе" Верди, "Тоске" Пуччини, "Фаусте" Гуно, "Борисе Годунове" Мусоргского, а его партнершами в этих спектаклях были Галина Вишневская, Ирина Архипова, Тамара Милашкина, Елена Образцова, Валентина Левко.

Вишневская вспоминала об Анджапаридзе так:

Это был высочайший профессионал, артист высочайшего уровня. Когда Зураб Анджапаридзе выходил на сцену, это всегда становилось большим событием.

Для Архиповой он был "редкий, прекрасный партнер" и "верный, преданный и надежный товарищ".

Елена Образцова, ставшая стала солисткой Большого в 1964 году, говорила:

В те годы Зураб занимал первое положение в театре, пел ведущие партии. Но в нем ничего не было от тенора-премьера, от любимца публики. Добрее и солнечнее человека, чем Зураб, я не встречала. А это редчайшее качество, тем более — в людях театра.

В 1960 году режиссер Роман Тихомиров поставил фильм-оперу "Пиковая дама". Роль Германа сыграл Олег Стриженов, а вокальную партию исполнил Анджапаридзе. Кинокритики отмечали: актер смог создать достоверный образ, складывалось впечатление, что поет он сам.

Нерв жизненного состояния Германа, переданный голосом великого Анджапаридзе, был настолько правдоподобен, что мне не оставалось ничего иного, как жить вместе с ним

— Стриженов.

Исполнение Анджапаридзе партии Германа называли эталонным: известно, например, что Пласидо Доминго, готовя ее, не раз смотрел именно киноверсию оперы 1960 года.

С труппой Большого театра певец выступал в Чехословакии, Польше, Болгарии, Греции, Румынии, Канаде, Франции. А осенью 1964 года он стал участником первых обменных гастролей Большого и Ла Скала. Тогда на сцене знаменитого миланского театра было показано несколько спектаклей, в том числе и "Пиковая дама". Итальянские критики писали об Анджапаридзе как о певце "с сильным, звонким и ровным голосом", называли его "советским Франко Корелли", сравнивая с одним из самых известных итальянских теноров XX века.

В 1966 году, когда отмечалось 190-летие Большого театра, Анджапаридзе получил звание народного артиста СССР.

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Возвращение в Тбилиси

В 1970-м певец вернулся в Тбилиси, снова стал солистом театра оперы и балета имени Палиашвили, а в 1979-1982 годах был его директором. В программы своих камерных концертов Анджапаридзе включал романсы Чайковского, Римского-Корсакова и Рахманинова, вокальные циклы Тактакишвили и неаполитанские песни. Пробовал артист себя и в режиссуре: поставленные им оперные спектакли шли в театрах Кутаиси, Тбилиси и Еревана. В 1972 году Анджапаридзе начал преподавать в Тбилисской консерватории, а потом заведовал кафедрой музыкальных дисциплин Тбилисского театрального института имени Шота Руставели.

В 1971 году певец стал лауреатом Государственной премии Грузии, в 1987-м получил звание почетного гражданина Тбилиси, а в 1993-м был награжден орденом Чести.

Анджапаридзе скончался в Тбилиси 12 апреля 1997 года, в день своего 69-летия. Его похоронили в сквере оперного театра рядом с композитором Захарием Палиашвили и тенором Вано Сараджишвили.