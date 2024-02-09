Анна Антоничева — прима-балерина Большого театра из Баку

Балету Анна Антоничева училась в Баку и Москве, а потом 25 лет выступала на сцене Большого театра. Расскажем, как складывалась карьера балерины там и на других сценах, какие награды она получала и чем занимается сейчас.

Почему Анна Антоничева выбрала балет?

Анна Антоничева родилась 8 октября 1973 года в Баку. Мама — артистка балета Азербайджанского государственного театра оперы и балета — брала ее с собой на репетиции и гастроли: девочка видела не только спектакли, но и профессию изнутри. Сначала она просто пыталась повторять танцевальные движения, а в 10 лет начались серьезные уроки: Аня поступила в Бакинское хореографическое училище и стала заниматься в классе Эллы Алмазовой. В 1988 году в Баку проходил I Закавказский конкурс артистов балета: Антоничева в своей — младшей — группе лучше всех исполнила две классические вариации и современный танцевальный номер и получила золотую медаль и приз зрительских симпатий.

После этого успеха Аня перевелась в Московское академическое хореографическое училище, ее педагогом стала тогдашний директор МАХУ Софья Головкина. Уже через полгода Антоничева вместе с другими учащимися отправилась на гастроли в США, потом были выступления в Японии, Франции и снова в США.

Антоничева в Большом театре

В 1991 году Анна окончила училище и пришла в Большой театр. Сначала она танцевала в кордебалете, немного позанималась у знаменитой Наталии Бессмертновой: репетировала с ней номера для выступления в Италии. Потом началась постоянная работа под руководством известной балерины и педагога Марины Кондратьевой.

Она меня поставила на ноги, вытащила из кордебалета, подготовила к сольным партиям

— балерина.

Первую главную партию — Ширин в "Легенде о любви" Арифа Меликова — ей поручили в 1995 году. Антоничева признается, что эту постановку Юрия Григоровича любила с детства, но всегда мечтала о Мехмене Бану. Поэтому, получив партию Ширин, поначалу "немного расстроилась", но потом "полюбила и этот образ, и саму партию".

Пока мы готовились к спектаклю, я постоянно вспоминала Баку и была уверена, что чувствую музыку Арифа Меликова лучше остальных. Ведь восточные мелодии я слышала с рождения, они стали моим культурным кодом

— артистка.

На подготовку у Антоничевой и Дмитрия Белоголовцева, который станет одним из ее постоянных сценических партнеров, был всего месяц, причем во время гастролей в Японии. Поэтому репетировали артисты в любую свободную минуту, а помогал им известный педагог, в прошлом солист Большого театра Николай Симачев. В том же сезоне балерина получила еще одну главную партию в постановке Григоровича — Фригию в "Спартаке" Арама Хачатуряна.

Вскоре в ее репертуаре появились ведущие партии в "Спящей красавице" и "Лебедином озере" Петра Чайковского, "Раймонде" Александра Глазунова, "Баядерке" Людвига Минкуса, других классических балетах. Партию Китри в "Дон Кихоте" Антоничева впервые исполнила в Мариинском театре, заменив уехавшую на гастроли балерину. Роль Жизели она репетировала уже с новым педагогом — Екатериной Максимовой, а когда готовила заглавную партию в "Ромео и Джульетте" Сергея Прокофьева, консультировалась с Галиной Улановой.

Танцевала Антоничева и в постановках зарубежных балетмейстеров XX века: Джорджа Баланчина, Ролана Пети, Джона Ноймайера, Уильяма Форсайта.

В каких странах знают Антоничеву?

В 1998 году Антоничева заняла I место на международном конкурсе артистов балета в американском Джексоне, в том же году стала заслуженной артисткой России, а в 1999-м получила приз журнала "Балет" "Душа танца" в номинации "Восходящая звезда".

С начала 2000-х Антоничева вместе с Белоголовцевым много гастролировала за рубежом — в Латвии, Литве, Израиле, Японии. В США они выступали в составе труппы "Балет Арлингтона", и в постановках Пола Мехии, одного из руководителей этого коллектива, Антоничева, по собственному признанию, получила первый "неакадемический" хореографический опыт.

В Америке я станцевала совершенно новый для себя балет, в котором впервые танцевала на каблуках

— балерина.

В рамках международного проекта "Звезды ХХI века", созданного канадскими импресарио, она участвовала в гала-концертах в Торонто, Париже, Нью-Йорке, Токио, других городах.

Пополнялся репертуар артистки и в Большом театре: в 2006 году она станцевала главную партию еще в одном балете Григоровича — "Золотом веке" на музыку Дмитрия Шостаковича, в 2008-м стала первой исполнительницей главной партии в новой постановке "Пламени Парижа" Бориса Асафьева и в том же году получила звание народной артистки России.

В последние годы Антоничева репетировала под руководством Светланы Адырхаевой, выступала во Владикавказе на гала-концерте в честь юбилея своей прославленной наставницы и в 2013-м стала народной артисткой Северной Осетии.

В Московском театре имени Маяковского балерина много лет играла в спектакле "Любовь глазами сыщика", поставленном Сергеем Арцибашевым по пьесе британского драматурга Питера Шеффера.

Эта роль, конечно, не для драматической актрисы, а для балерины: пять небольших балетных фрагментов, маленькие адажио из классических балетов

- Антоничева.

Ее партнерами в спектакле, премьера которого состоялась в декабре 2004 года, были коллеги по Большому театру — сначала Сергей Филин, а потом Дмитрий Белоголовцев.

Танцуя на драматической сцене, стараюсь не придерживаться того состояния, которое важно в балете, а передавать ощущение драматического спектакля, передавать его идею. Мы танцуем на пандусе, на маленьком квадратике, и это непросто

— балерина.

В 2017 году артистка оставила труппу Большого театра, до этого она некоторое время поработала там в качестве педагога, а сейчас преподает в Московской государственной академии хореографии.