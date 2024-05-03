Мир в объективе фотографа Резы Дегати

Резу Дегати называют одним из лучших репортажных фотографов современности. Он побывал во многих странах, работал в самых горячих точках — там, где происходили войны, революции, природные катаклизмы. Расскажем, почему Дегати решил заняться фотографией, где проходили его выставки и какие награды он получил.

Когда Реза Дегати увлекся фотографией?

Реза Дегати родился 26 июля 1952 года в Тебризе в семье азербайджанцев — выходцев из Ардебиля. Фотографией он увлекся в 12 лет: по словам Дегати, ему "хотелось визуальными средствами выражать свои эмоции, радость и удивление окружавших людей". Важным для Резы, который рос в двуязычной среде, было и то, что "фотография в словах не нуждается". Основы фотографии Дегати постигал самостоятельно, на него влияла живопись: "искусство персидской миниатюры с ее пейзажами, специфичным изображением людей", а также картины Рембрандта, Гойи и Латура. Потом он познакомился с работами Анри Картье-Брессона, Юджина Смита и других мастеров фотографии.

Как Дегати стал всемирно известным фотожурналистом?

В Тегеранском университете Дегати получил диплом архитектора и, по собственному признанию, не предполагал, что фотография станет его профессией. Все изменилось в начале 1978 года, когда в Иране произошла Исламская революция. Он снимал первые манифестации на улицах столицы, на эти работы обратили внимание в известном французском фотоагентстве Sipa Press, а потом началось сотрудничество Дегати с другими крупными мировыми изданиями. Он сделал репортаж о захвате посольства США в Тегеране в ноябре 1979-го, материалы об ирано-иракской войне, начавшейся в сентябре 1980 года. Однако в марте 1981-го фотожурналист вынужден был покинуть Иран: оставаться на родине стало слишком опасно.

Я уже тогда плотно сотрудничал с журналом Newsweek: узнав, что я в беде, они пригласили меня в Нью-Йорк. Но я быстро понял, что там придется работать больше с событиями, происходящими в Центральной и Южной Америке, а сердце мое стремилось к Азии и Африке

— Дегати.

Через полгода он договорился с редакцией Newsweek о переезде в Париж, "откуда было намного ближе до Кабула или Бейрута". С тех пор Дегати объездил более 100 стран, побывал во многих горячих точках, снимал военные конфликты, революционные события, стихийные бедствия. Так, в 1983 году фотограф впервые приехал в Афганистан: появились его известные снимки афганских детей, партизан, потом Дегати познакомился с полевым командиром Ахмад Шахом Масудом и сделал его фотопортрет, ставший знаменитым во всем мире.

Его работы публиковали National Geographic, GEO, Time, Stern, El Pais, Paris Match и другие издания, выставки проходили в разных странах. Дегати получил много престижных премий, стал лауреатом международного конкурса World Press Photo, в 2005 году был награжден французским национальным орденом "За заслуги".

Дегати и Азербайджан

Азербайджан Дегати впервые посетил в 1987 году и с тех пор возвращался в республику много раз. Он видел Азербайджан в советское время, а потом наблюдал за тем, как республика обретает независимость, был свидетелем Первой и Второй Карабахских войн и построения нового государства.

В своих путешествиях фотожурналист запечатлел природу и повседневную жизнь азербайджанского народа, его обычаи и традиции; фиксировал этапы и последствия военных действий. Осенью 2013 года выставка его работ под названием "Азербайджан — пространство толерантности" состоялась в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже и парижском Центре культуры Азербайджана, а потом она проходила в Еврейском музее и центре толерантности в Москве, штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и здании Европарламента в Брюсселе.

В ноябре 2014 года работы Дегати, посвященные Азербайджану, были показаны в знаменитом парижском выставочно-музейном комплексе Petit Palais.

Выставки фотографа в парке Центра Гейдара Алиева в Баку проходили в 2018 и 2019 годах. Еще одна выставка в музейном пространстве Центра открылась в июне 2022 года. Она называлась "Внутренняя одиссея Резы" и была приурочена к 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Францией, а через месяц, 26 июля, в Центре Гейдара Алиева отметили 70-летие Дегати. Тогда же юбиляр был награжден азербайджанским орденом "Достлуг" ("Дружба").

Дегати — благотворитель

Дегати называет себя фотографом-гуманистом, миссия которого "заключается в том, чтобы показать человека в разных, не всегда благополучных условиях жизни".

Я корреспондент мира, человек глубоко пацифистский. Я занимаюсь фотографией с целью вызвать эмпатию — чувство сопереживания в тех, кто будет наблюдать за бессмысленностью войны

— фотожурналист.

Параллельно с фотографией он занимается благотворительностью. В 2002 году Дегати создал ассоциацию Aina, которая занимается образовательными проектами. Интересная история произошла, когда фотограф искал финансирование для ее работы. Парижские власти предложили устроить в здании Сената аукцион его лучших работ. Главным лотом стал Leica — любимый фотоаппарат Дегати, его "боевой друг". По воспоминаниям фотожурналиста, это был знаменательный вечер: он "получил 60 тысяч евро на то, чтобы осуществить мечту и помочь людям", но "потерял лучшего друга" и не знал, как теперь будет работать. На следующее утро ему позвонил директор Leica по коммуникациям, который ничего не знал про аукцион, а просто сообщил, что Дегати попал в их рейтинг десяти лучших современных фотографов. По этому случаю компания прислала Дегати новый фотоаппарат — как раз к его следующей поездке.