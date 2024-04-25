Реза Дегати: Агдам был разрушен не войной, а вандалами

Фотожурналист Реза Дегати, вернувшись в Агдам, поведал другим участникам VI всемирного форума по межкультурному диалогу, что разрушения в городе – последствия не бомбардировок, а многолетнего вандализма оккупантов, вывозивших агдамские окна, двери и стены на продажу в Иране.

Агдам, где сегодня проходит третий день VI Всемирного форума по межкультурному диалогу, превратился в "Хиросиму Южного Кавказа" не в ходе боевых действий Карабахской войны, а в годы его оккупации Армении – оккупанты буквально разобрали город на стройматериалы. Об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал в самом Агдаме знаменитый французский фотожурналист Реза Дегати.

"Самое главное, что мне приходит на ум сегодня в Агдаме – это осознание того, что целый город был абсолютно разрушен не во время войны, не бомбардировками, а вандалами во время режима прекращения огня. Они снимали стекла с окон, двери с домов, разбирали здания на бревна, чтобы продать в Иран как строительный материал", - сообщил он.

"Вернувшись сюда 3,5 года спустя после предыдущей поездки в Агдам, я вижу, как много всего здесь уже построено. Это просто невероятно, что властям Азербайджана удалось сделать столь многое за неполные четыре года. Город ведь был разрушен целиком, а мечеть, где мы сейчас находимся, оставалась единственным уцелевшим во время оккупации зданием", - напомнил Реза Дегати.

"Эту мечеть оккупанты использовали как свинарник, есть фотографии этого. То же самое они делали в других городах и селах Карабаха – разрушали дома и оставляли мечети, чтобы превратить их в свинарники. У них была цель религиозного унижения, оскорбления мусульман", - подчеркнул знаменитый фотожурналист.

"Поэтому так хорошо и важно, что сегодня люди со всего мира приезжают в Агдам и видят последствия всего, что здесь происходило во время оккупации", - заключил Реза Дегати.