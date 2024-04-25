Рэймонд Бондин: меня восхищают успехи Азербайджана в восстановлении Карабаха

Усилиям азербайджанского государства по восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура, включая реконструкцию культурных памятников и очистку земли от мин, нужно отдать должное, заявил "Вестнику Кавказа" в Агдаме эксперт по мировому наследию Рэймонд Бондин.

Азербайджан делает все возможное, чтобы возродить разрушенные за три десятилетия Карабахской войны территории, и его успехи мировое сообщество должно оценить по достоинству – об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" заявил председатель Национальной комиссии Мальты по делам ЮНЕСКО Рэймонд Бондин на полях третьего дня VI Всемирного форума по межкультурному диалогу в Азербайджане.

Напомним, что после двух дней в Баку форум переехал в Агдам, чтобы посвятить один день дискуссиям о проблемах сохранения и реконструкции культурного наследия, пострадавшего в ходе военных конфликтов – как азербайджанские памятники истории и культуры в Карабахе и Восточном Зангезуре в годы Карабахской войны. Важной темой третьего дня стало разминирование.

"Власти Азербайджана многое делают не только для своей страны, но и для международного сообщества. Сегодняшний форум важен для освещения таких важных проблем, как разрушение культурных памятников и минирование территорий. Мы видим, как много азербайджанские власти вкладывают сил и средств в восстановление своих пострадавших от войны районов. Меня восхищает то, что они делают все возможное, чтобы привести освобожденную землю в нормальное состояние, что очень непросто сделать", - прежде всего сказал Рэймонд Бондин.

"Увы, как и многие страны на постсоветском пространстве, Азербайджан незаслуженно страдает от предвзятого отношения западных СМИ. Звучит очень много несправедливой критики, к Баку относятся предвзято и ангажировано. Я был в Шуше два года назад, и тогда на меня произвело сильное впечатление то, насколько город был разрушен. Азербайджан очень многое делает, чтобы реконструировать и Агдам, и Шушу, и другие населенные пункты, и это должно быть оценено по достоинству. Причем власти воссоздают не только мечети, но и православные храмы – надо отдать Азербайджану должное", - подчеркнул эксперт по мировому наследию.

"Признаюсь, что прежде я ничего не знал о проблеме мин в Карабахе. Два года назад я наблюдал разрушения, но не слышал о минах, и сейчас меня поразила статистика минирования. Подобное количество мин, оставшихся после войны на земле Азербайджана, не может не произвести впечатление. И эту проблему необходимо решать, чтобы оградить от угроз и культурное наследие, и людей, которые будут сюда возвращаться", - отметил Рэймонд Бондин.

"Как эксперт по мировому наследию я скажу, что основой мирового наследия являются прежде всего люди. Именно людей и их историю необходимо защищать. И мы должны быть уверены, что история человечества представлена правильно в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. На данный момент этот список очень пристрастный, у некоторых стран очень много объектов, а другие практически не представлены. Настало время это исправить", - призвал председатель национальной комиссии Мальты по делам ЮНЕСКО.