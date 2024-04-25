Уэббер Ндоро: проблема минирования Карабаха должна быть решена

Тотальное минирование Карабаха и Восточного Зангезура оккупационными войсками Армении в годы Карабахской войны является одной из тяжелейших проблем для проектов возрождения освобожденных районов – об этом "Вестнику Кавказа" в Агдаме рассказал директор Islamic World Heritage Center Уэббер Ндоро.

VI Всемирный форум по межкультурному диалогу в Азербайджане в третий день переместился из Баку в освобожденный от оккупации Агдам. Основными темами третьего дня стали проблемы восстановления культурного наследия Азербайджана на разрушенных в годы армянской оккупации территориях и их очистки от мин.

Директор Центра наследия исламского мира Уэббер Ндоро в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о необходимости поддержки международным сообществом разминирования в Карабахе и Восточном Зангезуре, которое уже 3,5 года проводит азербайджанское агентство ANAMA.

"Проблема тотального минирования в Карабахе важна из-за того вреда, который оно наносит не только людям, но и культурному наследию, и жизни в целом. Это одна из тех угроз, которая долгие годы сохраняется после завершения боевых действий в бывшей конфликтной зоне. Карабахская война закончилась 3,5 года назад, а проблема минирования по-прежнему актуальна и может продлиться еще два десятка лет", - сказал он.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"То есть ситуация такова, что конфликт может быть завершен и 10 лет назад, но угрозы мирному населению на этой земле остаются. Поэтому проблема минирования так важна. Мы должны обратиться к тем, кто закладывал мины, и добиться, чтобы эта практика была прекращена. Вред от мин больше, чем от бомбардировок: бомба убивает людей здесь и сейчас, от нее можно укрыться – а мина может убить через 10-20 лет, и нельзя так просто сказать, что эта проблема более не действительна", - подчеркнул Уэббер Ндоро.

Директор Центра наследия исламского мира сообщил, что во второй раз посещает освобожденные территории Азербайджана. "Мне очень грустно наблюдать, как много здесь разрушений, столько всего уничтожено. Когда я первый раз сюда приехал, мне трудно было даже поверить, что территория может быть настолько разрушена", - признался он.