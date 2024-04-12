На мине в Шуше подорвался сотрудник ANAMA - МВД Азербайджана

Новый минный инцидент произошел сегодня на освобожденных территориях Азербайджана. Сотрудник ANAMA лишился ноги, разминируя территорию в Шуше.

В Шуше на мине подорвался сотрудник агентства по разминированию, информируют МВД Азербайджана, Генпрокуратура и ANAMA.

Сообщается, что взрыв произошел 27 апреля на территории села Гайбалы Шушинского района, это освобожденные от армянской оккупации территории Азербайджана. При взрыве пострадал сотрудник агентства по разминированию, он выполнял служебные обязанности.

В результате травмы Эльчин Гулиев, 1981 года рождения, лишился правой ноги. Он госпитализирован, врачи оценивают его состояние как стабильное.

Прокуратурой Шушинского района ведется расследование инцидента.