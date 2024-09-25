3 таинственных смерти известных армян

Судьбы многих известных людей окутаны тайнами. Не менее таинственными могут быть и их смерти, которые оставляют после себя массу вопросов. Расскажем о тайнах гибели трех известных армянских деятелей, чей уход стал почвой для домыслов и мистификаций.

Как погиб Минас Аветисян?

Его называли самым таинственным художником Армении. В стране, где почитают исключительно патриарха армянской живописи Мартироса Сарьяна, нашлось место для художника, которого в народе называли армянским Матиссом. Минас Аветисян родился в селе Джаджур в 1928 году. Получил профессиональное образование в Ереване, 1960 году окончил ленинградскую Академию художеств имени Репина. Его вдохновляли образы армянской средневековой миниатюры, поэтому главные герои его картин - люди за работой. Авторский подчерк Аветисяна заключался в использовании контрастных сочетаний предельно интенсивных цветов.

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Судьба Аветисяна была чрезвычайно непростой и загадочной. Его ранние работы не сохранились, поскольку автор их уничтожил. Сначала он тщательно скрывал авторство, а после всенародного признания, которое принесла ему экспозиция «Пять художников» (1962), он стал замкнутым. В январе 1971 года загадочным образом сгорела мастерская, уничтожившая многочисленные работы и авторские записки. Поговаривали, что у художника было много врагов, которые с завистью смотрели на его сотрудничество с выдающимися деятелями армянской культуры.

Не стало художника февральским вечером 1975 года. Аветисян возвращался с балета «Антуни», когда на пересечении двух улиц его, стоящего на тротуаре, сбила машина (по одной из версий, КАМАЗ) и исчезла. Художнику было всего 46 лет. Спустя много лет стали говорить, что смерть художника была подстроена агентами советской госбезопасности. Правда, зачем КГБ нужно была убивать, так и осталось загадкой.

Как погиб Агаси Ханджян?

Агаси Ханджян родился в Ване, Османской империи, 30 января 1901 года. Он вел подпольную большевистскую деятельность, в результате чего в 29 лет возглавил молодую советскую Армению. Ханджян пробыл на посту Первого секретаря ЦК КП (б) неполных 6 лет. Период его руководства был относительно спокойным, поскольку Ханджян не поддерживал репрессии, стремился к компромиссам в решении политических и хозяйственных вопросов. Говорят, его горячо любили в колхозах и совхозах…

Мертвое тело Ханджяна нашли в его собственном кабинете с пулевым отверстием в голове. Официальная версия смерти - самоубийство, хотя предпосылок к этому не было, да и правша Ханджян не мог бы выстрелить себе в левый висок.

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Позже высшие партийные чины скажут, что Ханджян покончил с собой, боясь, что могут быть разоблачены его контрреволюционные связи. Однако рядовые однопартийцы утверждали, что к убийству политика был причастен лично Лаврентий Берия, застреливший Ханджяна. В пользу этой версии приводят три факта:

Ханджян поддерживал хорошие отношения с армянской творческой интеллигенцией, которая не благоволила большевикам. После отъезда в Тбилиси по приглашению Берии Ханджяна никто не видел живым. Берии затаил обиду после октября 1931 года, когда Ханджян не поддержал его кандидатуру на должность первого секретаря Заккрайкома на пленуме Центрального Комитета ВКП(б).

Так или иначе, обстоятельства гибели первого секретаря так и остались неизвестными, а после его смерти советская Армения погрузилась в череду репрессии, которые коснулись и семьи Ханджяна. Позже именем Ханджяна названа одна из улиц Еревана, которую не переименовали и после распада СССР.

Как погиб Паруйр Севак?

Поэт, доктор филологических наук, лауреат Государственной премии Армянской ССР Паруйр Казарян одолжил свой псевдоним у армянского писателя Рубена Севака, чьими работами восторгался. Лиричный, теплый, но вместе тем эмоциональный стиль Паруйра Севака воспринимался людьми на голос эпохи, одновременно привлекая пристальное внимание со стороны советской цензуры, часто подвергавшей его критике.

© Фото: со страницы сообщества в vk Паруйр Севак/Պարույր Սևակ

Паруйр Севак погиб 17 июня 1971 года в результате ДТП, когда вместе с женой возвращался домой из родной деревни Чанахчи (ныне Зангакатун) на автомобиле. Официальная версия гласит, что Севак не справился с управлением, машину занесло, в результате чего она перевернулась. Жена писателя погибла на месте, а сам он умер в больнице. Сторонники этой версии ссылались на неопытность водителя, а скептики утверждали, что происшествие было подстроено, так как на машине Севака были характерные вмятины, которые могли быть получены после сильного удара в заднюю часть кузова. Кроме того, участок автодороги на котором случилась трагедия, был прямым, а интенсивность движения практически нулевая. Споры о том, был ли это несчастный случай и убийство ведутся до сих пор.