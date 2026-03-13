Аракчи рассказал, где находится обогащенный уран в Иране

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи рассказал, где находится обогащенный ранее иранскими ядерщиками уран. По словам министра, извлекать его оттуда пока не планируется.

Имевшийся у Ирана обогащенный уран в данный момент остается под развалинами подвергшихся бомбардировкам ядерных объектов, рассказал министр иностранных дел Исламской Республики.

"Они сейчас под обломками"

– Аббас Аракчи

Дипломат напомнил, что иранские ядерные объекты ранее подверглись атаке, в результате которой они были разрушены.

Глава иранского внешнеполитического ведомства уточнил, что извлечь обогащенный уран из-под обломков вполне реально, однако делать это нужно исключительно при участии МАГАТЭ. Поэтому, обратил внимание он, если власти Ирана когда-то решатся на этот шаг, то процесс будет проходить под контролем агентства.

"Но пока у нас нет (ядерной) программы"

– Аббас Аракчи

Министр добавил, что, соответственно, пока об извлечении этих запасов речи не идет.

Глава иранского МИД также рассказал, что возможность снизить степень обогащения урана, обогащенного до 60%, была в числе прочих предложений на столе переговоров Тегерана и Вашингтона, и сам Аракчи заявлял о готовности уменьшить уровень обогащения материала, смешав с менее обогащенным. По словам дипломата, такой шаг стал бы важной уступкой, доказывающей отсутствие у Ирана – и сейчас, и в будущем – стремления получить ядерное оружие.