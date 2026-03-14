Страны ЕС не хотят отправлять корабли в Ормузский пролив

Европейские страны не готовы заниматься обеспечением безопасности судоходства в Ормузском проливе, об этом решении сообщила глава евродипломатии Кая Каллас по итогам встречи глав МИД стран ЕС.

Она подчеркнула, что вопрос судоходства в регионе Ближнего Востока не касается Европы. Каллас напомнила, что в целом в этом регионе, а точнее в Красном море, Евросоюз проводит операцию Aspides. Сегодня, по словам дипломата, министры рассматривали возможность и необходимость ее усиления.

"Но в вопросе о том, расширять ли этот мандат, чтобы он также охватывал Ормузский пролив и чтобы идти к северу от линии Маската, у государств-членов не было готовности это делать"

– Кая Каллас

Ранее сегодня иранское агентство Tasnim озвучило условия, при соблюдении которых Тегеран может разблокировать Ормузский пролив. Среди них – отмена санкций против Ирана, вывод баз США из стран региона, возвращение Ирану его замороженных активов и развитие торговли в не в долларах. В целом такая позиция нацелена на сближение с азиатскими странами, а ключевая цель заключается в построении нового порядка на Ближнем Востоке, при котором экономическое сотрудничество и координация в области безопасности между странами региона придут на смену односторонним действиям и экономическому давлению Запада.