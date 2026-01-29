Экс-заместителя главы Минэкономки Грузии приговорили к 10 годам тюрьмы

Бывший заместитель главы Минэкономики Грузии Ромео Микаутадзе проведет ближайшие 10 лет в тюрьме. Об этом информирует 16 марта Генпрокуратура республики.
Микаутадзе также не сможет в течение двух лет занимать государственные должности.
Кроме того, суд постановил отобрать у бывшего замминистра испанскую квартиру, дом в Мцхета, автомобили Lexus, Mercedes-Benz и Range Rover, земельный участок площадью 1,2 тыс квадратных метров и 15% доли в компании "Нахидури", передает Spunik Грузия.
В ходе расследования было установлено, что Микаутадзе незаконно использовал свое служебное влияние, круг знакомств и опыт в энергетической сфере, чтобы предоставлять различным лицам неправомерное преимущество в целях извлечения личной выгоды.
В обмен на оказание незаконной помощи указанным лицам он получал от них доли в энергетических компаниях, гидроэлектростанциях и различных предприятиях. Отмечается, что этими долями управлял сам Микаутадзе, при этом зарегистрированы они были не на него самого, а на доверенных лиц.
В результате этой незаконной деятельности Микаутадзе получил особо крупный доход. Кроме того, он систематически злоупотреблял служебными полномочиями, что в итоге привело к серьезному нарушению законных интересов государства.