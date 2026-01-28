Минобороны Грузии хочет получить компенсацию от Бурчуладзе

Бывшего министра обороны Грузии могут обязать выплатить ведомству компенсацию за причиненный ущерб. Ранее его обвинили в хищении почти 7 млн лари.

Минобороны Грузии может потребовать от бывшего главы министерства Джуаншера Бурчуладзе компенсации за причиненный ущерб. Об этом сообщает информированный источник.

По его данным, ведомство пойдет на этот шаг, если бывший министр будет признан виновным в хищении 6,9 млн лари, передает Sputnik Грузия.

Бурчуладзе был задержан в сентябре 2025 года. Его обвиняют злоупотреблении служебными полномочиями, присвоении денег, коррупции и легализации незаконных доходов. Экс-руководителю оборонного ведомства грозит от 9 до 12 лет тюремного заключения.