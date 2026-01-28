Масштабная антикоррупционная операция прошла по всей Грузии

Более двух десятков человек были задержаны в разных регионах Грузии по итогам антикоррупионной операции, расследуется семь уголовных дел.

Крупное антикоррупционное мероприятие проведено в Грузии, о нем отчиталась Служба госбезопасности страны.

Операция проходила в нескольких регионах Грузии. Ее проводили сотрудники СГБ.

"В общей сложности 21 человек задержан и обвинен в связи с коррупционными преступлениями, выявленными в рамках семи различных уголовных дел"

– СГБ Грузии

В ведомстве уточнили, что большинство дел связаны с отсрочкой от призыва в армию, а также составлением фальшивых документов о здоровье.

В службе добавили, что задержаны по делам были в том числе врачи и медсестры. Фигурантам, если их вина будет доказана и в зависимости от ее степени, грозит до девяти лет лишения свободы.