Визит Трампа в Китай может отложиться из-за Ближнего Востока

Конфликт с Ираном и ситуация с перекрытием Ормузского пролива могут сказаться на срока поездки Трампа в Китай.

Американский лидер Дональд Трамп допустил, что его поездка в Китай может быть отложена в связи с текущим конфликтом на Ближнем Востоке, об этом он рассказал в интервью газете Financial Times.

Поездка запланирована на конец месяца. Глава Белого дома призвал Китай принять участие в обеспечении безопасности в Ормузском проливе и отметил, что хотел бы знать позицию Пекина до запланированной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Мы хотели бы знать заранее. Это (оставшиеся до визита время – прим. ред.) долгий срок. Мы можем отложить"

– Дональд Трамп

Согласно сообщению Белого дома, визита главы Белого дома в Китай должен состояться с 31 марта по 2 апреля.