Более тысячи мин и боеприпасов обезврежены за неделю в Азербайджане

Свыше тысячи мин и неразорвавшихся боеприпасов было обезврежено за прошлую неделю на деоккупированных территориях Азербайджана, такие данные распространило Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).

Как следует из сообщения ведомства, за время с 10 по 15 марта в общей сложности на освобожденных землях было найдено и обезврежено 323 мины: 194 противотанковые ии 129 противопехотных. Кроме того, удалось обезвредить 724 неразорвавшихся боеприпаса.

Уточняется, что операция по разминированию проходила на минувшей неделе в Тертере, Агдере, Кельбаджаре, Агдаме, Ходжалы, Ханкенди, Ходжавенде, Лачине, Шуше, Физули, Губадлы, Джебраиле и Зангилане.

В целом за указанные дни была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов территория площадью 1 234,5 га.