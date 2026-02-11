Самолет Turkish Airlines поставил мировой рекорд по налету

Airbus A350-900, который принадлежит Turkish Airlines, поставил мировой рекорд по продолжительности пребывания в воздухе, налетав за год 260 суток.

Лайнер Airbus A350-900 авиакомпании Turkish Airlines вошел в историю как пассажирский самолет, который налетал в течение года свыше 6 тыс часов (почти 260 суток), передали в компании Turkish Technic, которая занимается обслуживанием самолетов.

"Airbus A350-900 под регистрационным номером TC-LGN, согласно данным сети AWIN, провел в воздухе 6232 часа. Таким образом, он поставил мировой рекорд в этом году"

– Turkish Technic

По данным компании, самолет начали эксплуатировать на маршрутах в 2023 году. Он используется на дальних рейсах, которые занимают более 8 часов. В частности, самолет летает в Сан-Франциско, Боготу и Йоханнесбург, передает РИА Новости.

Отметим, что 11 марта Turkish Airlines выполнила первый рейс из Стамбула в Ереван.