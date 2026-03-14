В Турции зафиксировали массовую отмену бронирований на фоне ситуации на Ближнем Востоке

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ekonomim: война на Ближнем Востоке обвалила бронирование отелей в Турции. Массовая отмена зафиксирована вплоть до летнего сезона.

Война США и Израиля против Ирана повлияла на туристический сектор Турции. Туроператоры фиксируют масштабную отмену бронирований, в том числе на летние месяцы, передает Ekonomim. 

"На фоне региональной напряженности в отрасли отмечают рост отмен бронирований, который начал распространяться уже на весь летний сезон"

– Ekonomim

Просадка по бронированиям фиксируется как в Стамбуле, так и на средиземноморских курортах, где падение объемов бронирования достигает местами 30%. 

В отрасли надеются компенсировать потери за счет российских туристов. В этом году власти страны рассчитывают на турпоток в размере 7 млн россиян.

