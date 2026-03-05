В Карабах прибыли путешественники из 37 стран мира

Стартовала поездка международных путешественников в Карабах и Восточный Зангезур. Эта крупнейшая международная экспедиция на освобожденные территории Азербайджана.

Иностранные путешественники прибыли сегодня в Карабах и Восточный Зангезур в Азербайджане, группу возглавляет основатель и руководитель клуба NomadMania, гражданином Великобритании греческого происхождения Харри Мицидис.

В составе экспедиции вошли 79 человек из 37 стран мира – это крупнейшая группа иностранных гостей, совершающая поездку на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Визит иностранных туристов начался с Агдама, также сегодня путешественники побывают в Шуше. Завтра группа посетит Лачин, а затем районы Зангилан и Физули.

Поездка имеет особое значение для популяризации Карабаха и Восточного Зангезура в рамках "черного туризма", также она знакомит иностранных гостей с масштабными восстановительными и строительными работами, проводимыми в регионе.