Вестник Кавказа

В Карабах прибыли путешественники из 37 стран мира

Крепость в Шуше
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
Стартовала поездка международных путешественников в Карабах и Восточный Зангезур. Эта крупнейшая международная экспедиция на освобожденные территории Азербайджана.

Иностранные путешественники прибыли сегодня в Карабах и Восточный Зангезур в Азербайджане, группу возглавляет основатель и руководитель клуба NomadMania, гражданином Великобритании греческого происхождения Харри Мицидис.

В составе экспедиции вошли 79 человек из 37 стран мира – это крупнейшая группа иностранных гостей, совершающая поездку на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Визит иностранных туристов начался с Агдама, также сегодня путешественники побывают в Шуше. Завтра группа посетит Лачин, а затем районы Зангилан и Физули.

Поездка имеет особое значение для популяризации Карабаха и Восточного Зангезура в рамках "черного туризма", также она знакомит иностранных гостей с масштабными восстановительными и строительными работами, проводимыми в регионе.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
1010 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.