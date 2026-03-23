ПА ОДКБ выступила за прекращение войны в Иране

Парламентская Ассамблея стран Организации Договора о коллективной безопасности выступила с заявлением, в котором выразила солидарность с правительством и народом Ирана и призвала к скорейшему завершению конфликта.

Совет Парламентской ассамблеи стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) опубликовал заявление в связи с ситуацией на Ближнем Востоке и вокруг Исламской Республики Иран, в котором выразил обеспокоенность в связи с эскалацией конфликта в регионе, вызванном военными ударами по территории Ирана.

"Выступаем за проявление всеми сторонами сдержанности и отказ от действий, способных усугубить ситуацию в регионе. Считаем недопустимым применение силы и призываем к урегулированию существующих противоречий исключительно мирным путем на основе диалога, взаимного уважения и учета интересов всех сторон в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и Уставом ООН"

- заявление

Парламентарии стран-участниц Договора призвали Организацию объединенных наций (ООН) и ее Совет безопасности принять безотлагательные меры для противодействия подрыву международного мира и безопасности.

В документе ОДКБ призвала обеспечить суверенитет, безопасность и территориальную целостность Ирана, а также подчеркнуто: страны организации солидарны с правительством и народом Ирана, а также продолжают и будут продолжать их поддержку в этой борьбе.

Напомним, ранее мы писали: РФ соблюдает обязательства по Договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном и называет в текущей ситуации вещи своими именами. В своих действиях Россия исходит из той логики, которая в этом договоре заложена, сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.