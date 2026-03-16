Как кризис ООН сказывается на войне в Иране?

10 лет назад, в начале 2016 года ИМЭМО РАН обнародовал прогностический доклад «Мир 2035», в котором авторитетный коллектив российских ученых дал оценку развития глобальных трендов на ближайшие 20 лет. Отдельный блок этого доклада был посвящен прогнозу ситуации на Ближнем Востоке, с акцентом на проблему ядерного потенциала Ирана.

До истечения заявленного прогнозного срока миру предстоит прожить еще целое десятилетие, но определенные выводы о возможности реализации трендов, указанных авторами фундаментального доклада, можно уже сейчас. Текущая ситуация на Ближнем Востоке не располагает к оптимистическим выводам, и эта нарастающая конфликтность вполне соответствует оценкам десятилетней давности.

В прогнозный период возможен межгосударственный конфликт между Израилем и Ираном из-за ядерной программы последнего

- этот прогноз определялся авторами доклада как один из наиболее вероятных.

Но, как оказалось, это противостояние сразу же вышло за ожидаемые пределы и мгновенно превратилось в многосторонний хаос.

Причина глобализации конфликта заключена не только в агрессивной сверх всякой меры политике Дональда Трампа, но и в отсутствие сдерживающих международных механизмов, которые могли бы стать площадкой для мирного разрешения вопроса о ядерной программе Ирана.

Бомбы падают, ракеты взлетают, блокируется Ормузский пролив, мировые рынки под постоянным напряжением, но голос ООН и других потенциальных международных организаций-посредников практически не слышен. Да и могло ли быть по-другому?

Парадоксальность ситуации заключается в том, что главным критиком ООН в последние годы выступали представители США. А с возвращением к власти Дональда Трампа к этому словесному негативу добавились практические шаги, включающие отмену взносов Вашингтона в ООН на $521 млн. Между тем, это более четверти бюджета в 2024/25 финансовом году. Такой «подарок» к 80-летию создания ООН сопровождался массированной информационной атакой в сторону организации, в которую активно включились американские политики и СМИ. В списке претензий: бюрократическая неэффективность, создание многочисленных бесполезных и чрезмерно дорогостоящих структур и подразделений, неспособность к решению самых острых вопросов в сфере глобальной безопасности.

Многие критические замечания, в целом, справедливы. Международные отношения на рубеже веков системно менялись, формировались новые риски и вызовы, а на этом фоне бюрократия ООН явно не успевала за переменами.

Однако за последние 30 лет именно США и несколько других западных стран выступали на этой международной площадке строго с позиций собственных интересов, последовательно разрушая базовые нормы международного права. Достаточно вспомнить историю признания Косово, когда решение о независимости в 2008 году было принято через резолюцию национального парламента, что прямо нарушало принципы ООН и принятую практику, согласно которой для отделения необходимо проведение референдума. Референдум, прошедший в сентябре 1991 года, не мог считаться легитимным без участия сербского населения территории Косово. Не случайно, что его результаты 35 лет назад признала только Албания.

Однако в 2008 году Запад этот шаг считает уже вполне законным, а затем успешно «продавливает» решение в ООН и Международном суде. В итоге косовский прецедент подорвал сам консенсусный формат принятия решений государствами членами ООН. И одновременно закрепил доминирование принципа двойных стандартов – можно в том случае, если Вашингтон дает согласие и никак нельзя в прочих – если Запад возражает.

Во время иракского кризиса, по оценке российских специалистов-международников, «ООН удалось встроиться в систему с помощью признания легитимности статуса США и Великобритании в качестве оккупационных держав». На первых этапах кризиса ООН опаздывала на несколько темпов, фиксируя уже принятые Вашингтоном решения. А в дальнейшем легитимировала все, что осуществлялось без ее непосредственного участия.

Что мы видим в текущий момент. В ночь на 12 марта Совет Безопасности ООН принял резолюцию, осуждающую действия Ирана против стран Персидского залива и Иордании. В документе содержится требование к Тегерану прекратить атаки и не препятствовать судоходству в Ормузском проливе. При этом в тексте отсутствует какое-либо упоминание США и Израиля. Отметим, что за резолюцию не голосовали Россия и Китай. Российский вариант резолюции, призывающий к немедленному прекращению боевых действий всеми сторонами конфликта, был отвергнут.

С примечательным заявлением в начале марта выступил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган:

Старый порядок рушится, но что придет ему на смену, пока точно неизвестно. Наш мир стремительно скатывается в хаотичный период, когда правят грубая сила и закон сильнейшего. Мы вновь становимся свидетелями этого процесса, начавшегося с нападений на нашего соседа – Иран

Конечно, не всем главам ООН может быть присуще мужество Дага Хаммаршельда, который стоял во главе организации в сложнейший период 1953-1961 годов. Именно шведский политик в разгар холодной войны предпринял шаги, направленные на усиление международной компоненты в деятельности ООН, вне зависимости от национальной принадлежности сотрудников, создал миротворческие силы ООН — Чрезвычайные вооруженные силы Организации Объединённых Наций, удалил агентов ФБР из помещений ООН.

Обстоятельства гибели Хаммаршельда в небе над Северной Родезией до сих пор остаются не ясными. Но его пример выстраивания самостоятельной линии ООН, вступавшей в противоречие с интересами сильных мира сего – показателен и поучителен.

Чем бы не завершился иранский кризис, очевидно, что роль международных организаций в урегулировании конфликтов уже не будет прежней. Здесь мы наблюдаем очередной парадокс эпохи – внешний арбитр и посредник нужен, но это должна быть структура, обладающая реальным авторитетом и полномочиями. А эти атрибуты у ООН (в нынешнем состоянии) выражены крайне слабо. Активность в формате принятия великого множества резолюций больше походит на имитацию бурной деятельность. Необходима реформа ООН? Да, но в нынешних условиях она невозможна на практике.