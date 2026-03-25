В Крыму заменят почти 100 км сетей водоснабжения

В Крыму до конца года заменят почти 100 км сетей водоснабжения и водоотведения, сообщили в министерстве ЖКХ региона.

"Планируются к завершению 34 объекта, в том числе 93,7 км сетей водоснабжения в г. Керчь, Ленинском, Бахчисарайском, Сакском, Красногвардейском, и Черноморском районах и Феодосии, 2,78 км сетей водоотведения в Симферопольском районе"

– министерство ЖКХ Крыма

Работы будут проведены за счет бюджета региона и обойдутся в 1,274 млрд рублей, передает ТАСС.

В прошлом году в Крыму заменили 47 км водопроводных сетей. В регионе водопроводные сети изношены на 70,5%.