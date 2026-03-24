Иран ударил по американским объектам в Саудовской Аравии – СМИ

Объекты США в Саудовской Аравии подверглись атакам этим утром. По данным СМИ, удары наносились по авиабазе "Принц Султан".

В четверг в Саудовской Аравии были атакованы американские объекты и здания, информирует иранский телеканал Press TV.

Среди объектов, попавших под удар оказалась авиабаза "Принц Султан" в провинции Эль-Хардж на востоке Королевства, сообщает Press TV со ссылкой на местные источники.

"Взрывы были слышны после ударов беспилотников по базе ВВС "Принц Султан" на востоке Саудовской Аравии"

– Press TV

База используется ВС США как логистический и оперативный узел для американских военных объектов на Ближнем Востоке.

