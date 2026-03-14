Аракчи назвал цель войны для Ирана

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи обозначил цель войны для ИРИ. По словам Аракчи, Иран будет продолжать бороться, пока президент США Дональд Трамп не осознает ошибочности своего решения о начале военной операции.
"Наши могучие вооруженные силы будут продолжать воевать до тех пор, пока президент США не поймет, что незаконная война, которую он навязал как американцам, так и иранцам, неправильна и никогда не должна повториться"
– Аббас Аракчи
Как отметил глава МИД Ирана, Тегеран также рассчитывает на компенсации жертвам войны.
Ранее глава иранской дипломатии заявил, что Иран не видит оснований для переговоров и не запрашивал их.
Как долго готов воевать Иран?
Старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Федорова в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратила внимание на внутриполитические препятствия Тегерана для прекращения войны в обозримой перспективе.
"Нынешнее руководство Ирана попросту не может в настоящее время пойти на какие-либо уступки по вопросу боевых действий против США и Израиля. Несмотря на то, какое тяжелое положение сложилось в Иране и в экономике, и в военном плане, Тегеран продолжит воевать, а любые уступки будут означать потерю иранским руководством своей позиции, что в конечном счете приведет к потере власти. Кроме того, жестко усилятся сторонники реформаторского курса, настроенные на договоренности с Западом", - прежде всего сказала она.
"Именно поэтому официальная позиция Исламской Республики сегодня – стоять до конца в военном отношении, несмотря на все очень серьезные потери, которые она несет и в гражданской инфраструктуре, и в населении, ведь погибают под ракетно-бомбовыми ударами не только военные, но и мирные граждане. Желанием руководства удержать власть определяется то, что Иран готов бороться до последней капли крови. Поэтому подвигнуть Иран сесть за стол переговоров может разве что какой-то совершенно немыслимый удар Соединенных Штатов и Израиля, который приведет к массовой гибели населения", - отметила Ирина Федорова.
"Конечно, мы надеемся, что в этой войне все-таки не дойдет до применения против Ирана сильного неконвенционального оружия, более разрушительного, чем применяемое сейчас. Но каких-то других способов мотивировать Иран на мирные переговоры с США нет. Дело еще и в том, что сами США не готовы идти ни на какие уступки по требованиям Ирана, и Израиль заявляет о готовности продолжать военные действия против ИРИ до самого конца. Сложилась такая ситуация, когда ни одна из сторон не готова идти на уступки и война будет продолжаться пока неясно сколько времени", - подчеркнула востоковед.
При этом стоит ожидать, что Иран прекратит контратаки по Израилю и американским базам, если американские войска и ЦАХАЛ остановят нападения на иранские города. "Руководство Ирана постоянно подчеркивает, что удары по соседним странам — это удары только по базам США, откуда идут атаки на иранские территории, а против этих государств Тегеран ничего не имеет. Однако Тегеран настаивает на том, что эти базы не должны существовать и тем более производить атаки на Иран. Если атаки прекратятся, значит, Иран не будет вести боевые действия на территориях стран Персидского залива. Если еще и Израиль прекратит атаки, то вполне вероятна пауза, некое перемирие и приостановка ударов со стороны Ирана по территории Израиля", - пояснила Ирина Федорова.
"Только при завершении активных боестолкновений может открыться какое-то окно для диалога. Ничего иного не может позволить себе текущая позиция руководства Ирана. Сейчас не видно и перспективы какого-либо отстранения от власти иранского руководства, на что рассчитывали в США и Израиле. Народ Ирана обвиняет не правительство в тех тяготах, которые он переживает, а США и Израиль. Обычные политические протесты сейчас, разумеется, никто не будет, пока ведутся ежедневные бомбардировки Тегерана и других городов. Поэтому я не думаю, что сценарий госпереворота в Иране в ближайшее время актуален", - заключила востоковед.