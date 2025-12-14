Ильхам Алиев выделил 9,5 млн манатов на реставрацию мавзолея Момине-хатун

Президент Азербайджана подписал распоряжение о выделении средств на работы по восстановлению и консервации мавзолея Момине-хатун в Нахчыване.
Один из самых знаменитых памятников азербайджанской архитектуры XII века – мавзолей Момине-хатун в городе Нахчыван будет отреставрирован. Соответствующее распоряжение было подписано президентом АР Ильхамом Алиевым.
Информация об этом размещена на официальном сайте главы государства.
Согласно тексту документа, для продолжения работ по реставрации и консервации исторического памятника Кабинету министров Нахчыванской АР было выделено 9,56 млн манатов из государственного бюджета Азербайджана.
Средства были выделены из предусмотренного на текущий год резервного фонда президента Азербайджанской Республики, уточняется в распоряжении.