Вестник Кавказа

Ильхам Алиев выделил 9,5 млн манатов на реставрацию мавзолея Момине-хатун

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент Азербайджана подписал распоряжение о выделении средств на работы по восстановлению и консервации мавзолея Момине-хатун в Нахчыване.

Один из самых знаменитых памятников азербайджанской архитектуры XII века – мавзолей Момине-хатун в городе Нахчыван будет отреставрирован. Соответствующее распоряжение было подписано президентом АР Ильхамом Алиевым.

Информация об этом размещена на официальном сайте главы государства.

Согласно тексту документа, для продолжения работ по реставрации и консервации исторического памятника Кабинету министров Нахчыванской АР было выделено 9,56 млн манатов из государственного бюджета Азербайджана.

Средства были выделены из предусмотренного на текущий год резервного фонда президента Азербайджанской Республики, уточняется в распоряжении.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
960 просмотров

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.