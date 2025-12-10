Крым получит 2,2 млрд рублей на реставрацию объектов культурного наследия

В 2025 и 2026 годах Крыму будет выделено 2,2 млрд рублей на работы по реставрации почти 40 объектов культурного наследия.

Свыше 2,2 млрд рублей за два года будет выделено Крыму на реализацию проектов, связанных с ремонтом объектов культурного наследия региона, информирует пресс-служба крымского министерства культуры.

В ведомстве уточнили, что средства выделяются в текущем и будущем одах в рамках различных федеральных и региональных программ. Всего работы пройдут на 39 объектах, из них 14 будут введены уже в этом году.

"В 2025 году завершены работы по сохранению объекта культурного наследия "Комплекс сооружений Воронцовского дворца" (1830-1846 годы) в Алупке. Запланировано завершение работ по сохранению объекта культурного наследия "Дом Л. Ф. Шлее" (конец XIX века - начало XX века) и ремонтно-реставрационных работ на крыше Крымского академического театра имени М. Горького ("Здание дворянского театра, 1911 год") в Симферополе"

– Минкульт Крыма

В следующем году реставрация должна завершиться на даче Стамболи, в медресе в Бахчисарае, в здании Симферопольской гордумы.

Еще ряд объектов, в числе которых Ханский дворец в Бахчисарае, останутся в работе. Отметим, что Ханский дворец закрыт на ремонтные работы уже несколько лет, это уникальный объект – единственный в мире образец крымскотатарской дворцовой архитектуры.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов подписал распоряжение о продлении сроков реставрации дворца до 1 декабря 2026 года.