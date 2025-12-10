Крым получит 2,2 млрд рублей на реставрацию объектов культурного наследия

Свыше 2,2 млрд рублей за два года будет выделено Крыму на реализацию проектов, связанных с ремонтом объектов культурного наследия региона, информирует пресс-служба крымского министерства культуры.
В ведомстве уточнили, что средства выделяются в текущем и будущем одах в рамках различных федеральных и региональных программ. Всего работы пройдут на 39 объектах, из них 14 будут введены уже в этом году.
"В 2025 году завершены работы по сохранению объекта культурного наследия "Комплекс сооружений Воронцовского дворца" (1830-1846 годы) в Алупке. Запланировано завершение работ по сохранению объекта культурного наследия "Дом Л. Ф. Шлее" (конец XIX века - начало XX века) и ремонтно-реставрационных работ на крыше Крымского академического театра имени М. Горького ("Здание дворянского театра, 1911 год") в Симферополе"
– Минкульт Крыма
В следующем году реставрация должна завершиться на даче Стамболи, в медресе в Бахчисарае, в здании Симферопольской гордумы.
Еще ряд объектов, в числе которых Ханский дворец в Бахчисарае, останутся в работе. Отметим, что Ханский дворец закрыт на ремонтные работы уже несколько лет, это уникальный объект – единственный в мире образец крымскотатарской дворцовой архитектуры.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов подписал распоряжение о продлении сроков реставрации дворца до 1 декабря 2026 года.