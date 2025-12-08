Том Баррак: Вашингтон будет сотрудничать с Дамаском в борьбе с ИГИЛ

США заинтересованы в сближении с Сирией по вопросам борьбы с ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) после инцидента в Пальмире, сообщил посол США в Турции Том Баррак.

Соединенные Штаты после гибели американских солдат в Пальмире заинтересованы в развитии партнерства с представителями сирийской власти для совместной борьбы с террористической группировкой ИГИЛ (запрещенная в РФ организация). Заявление об этом сделал спецпосланник президента США по Сирии и посол в Турции Том Баррак.

"Наша стратегия заключается в том, чтобы дать возможность компетентным сирийским партнерам при ограниченной оперативной поддержке США выслеживать сети ИГИЛ (…) Такой подход позволяет вести борьбу локально, ограничивает участие США и помогает избежать еще одной крупномасштабной войны на Ближнем Востоке. Недавнее нападение не отменяет эту стратегию, наоборот, оно ее укрепляет"

– Том Баррак

Он отметил, что Вашингтон не оставит смерть американских военных безнаказанной: США и Сирия сделают все для нейтрализации боевиков, независимо от того, где они находятся или скрываются.

По словам Баррака, сотрудничество США с Сирией остается неизменным, как и приверженность американской стороны к нему.

Напомним, ранее стало известно об убийстве силами ИГИЛ двух военных США и одного американского переводчика в Пальмире. Американский президент Дональд Трамп заявлял о принятии ответных силовых мер против организации.