Вестник Кавказа

ЦБ Азербайджана отчитался о профиците туристического сектора за три квартала

ЦБ Азербайджана отчитался о профиците туристического сектора за три квартала
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Туризм принес Азербайджану чистую прибыль в $320 млн за 9 месяцев 2025 года. Такой результат стал возможен благодаря притоку почти 2 млн иностранных гостей, сообщил ЦБА.

За первые три квартала 2025 года доходы Азербайджана от туристического сектора превысили связанные с ним расходы на $320 млн.

Данные были представлены директором Департамента статистики ЦБА Самиром Насировым в ходе брифинга по представлению платежного баланса.

По словам главы ЦБА, такой результат обусловлен в первую очередь притоком иностранных туристов, которых за отчетный период въехало в страну почти 2 млн.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
780 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.