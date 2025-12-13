ЦБ Азербайджана отчитался о профиците туристического сектора за три квартала

Туризм принес Азербайджану чистую прибыль в $320 млн за 9 месяцев 2025 года. Такой результат стал возможен благодаря притоку почти 2 млн иностранных гостей, сообщил ЦБА.

За первые три квартала 2025 года доходы Азербайджана от туристического сектора превысили связанные с ним расходы на $320 млн.

Данные были представлены директором Департамента статистики ЦБА Самиром Насировым в ходе брифинга по представлению платежного баланса.

По словам главы ЦБА, такой результат обусловлен в первую очередь притоком иностранных туристов, которых за отчетный период въехало в страну почти 2 млн.