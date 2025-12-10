Вестник Кавказа

Внешнеторговый оборот Грузии составил $23 млрд

Торговля Грузии с другими странами выросла на 9% в этом году, составив $23,2 млрд. Отрицательный торговый баланс составил почти $10 млрд.

Торговый оборот Грузии с другими странами за 11 месяцев года составил $23,2 млрд. Это на 9,5% превышает показатели прошлого года. 

Грузия отправила зарубежным поставщикам товаров на сумму в $6,6 млрд – это на 10% больше экспорта 2024 года. Импорт страны составил $16,6 млрд, что на более чем 9% превышает показатели прошлого года, информирует "Сакстат".  

Особенно значительный рост экспорта Грузии зафиксирован в ноябре этого года. Рост составил 44%, достигнув показателя в $782 млн. 

Также отмечается сокращение импорта в последний месяц осени – на 1,4%. Бизнес Грузии закупил товаров на $1,45 млрд.

