Грузия на 118% нарастила экспорт улиток

Грузия в 2025 году резко увеличила экспорт улиток, поставки превысили 500 т. Основными покупателями стали Турция и Франция.

Зарубежные поставки улиток из Грузии в этом году увеличились на 118%, следует из данных "Сакстата".

За первые десять месяцев 2025 года Грузия направила на экспорт 531 т улиток на $2,2 млн, что более чем вдвое превышает показатели за аналогичный период прошлого года.

Главными покупателями грузинских улиток стали Турция – 373 т, и Франция – 158 т.

За весь 2024 год экспорт улиток принес Грузии $1,7 млн, поставки составили 268 т.

На европейский рынок улитки из Грузии поставляются с начала 2022 года.