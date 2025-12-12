Премьер-министр Грузии осудил теракт в Сиднее

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе решительно осудил произошедший сегодня в Сиднее теракт. Он также выразил соболезнования родным и близким жертв, а также пострадавшим.

Грузия осуждает теракт, совершенный сегодня, в День Хануки, в Сиднее, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Грузия решительно осуждает антисемитский теракт в Сиднее, направленный против членов еврейской общины"

– Ираклий Кобахидзе

Грузинский премьер подчеркнул, что Тбилиси выражает искренние соболезнования родным и близким жертв и пострадавших. Кобахидзе также заявил о солидарности грузинского народа с народом и правительством Австралии.

"Акты антисемитизма подрывают наши общие ценности, и мы должны решительно противостоять им везде, где они происходят"

– Ираклий Кобахидзе

Напомним, в австралийском Сиднее сегодня произошел теракт: двое вооруженных мужчин открыли стрельбу на пляже на праздновании Хануки. Жертвами преступников стали 12 человек, еще 29 пострадали. Один из террористов был уничтожен, второй ранен, его задержала полиция.