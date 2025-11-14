Компания "Интеррос" подписала соглашение о развитии горного кластера "Роза Хутор"

Горный кластер "Роза Хутор" в Сочи получит новый импульс для развития после заключения компанией "Интеррос" и фондом "Талант и успех" соответствующего соглашения.

Компания "Интеррос" и фонд "Талант и успех" запускают сотрудничество по развитию инфраструктуры и раскрытию потенциала горного кластера "Роза Хутор", такое сообщение распространила пресс-служба компании.

Стороны заключили соответствующее соглашение. Подписи под ним поставили председатель Совета федеральной территории "Сириус", глава фонда "Талант и успех" Елена Шмелева и гендиректор "Интеррос" Сергей Батехин.

Помимо совместной работы над горным кластером "Роза Хутор", стороны займутся рядом экологических проектов. Одним из основных направлений работы станет сотрудничество "Интерроса" и "Сириуса" по созданию методических подходов и системы индикаторов для мониторинга влияния, которое оказывают туристы на местную экосистему.

Участники соглашения планируют реализовать совместный проект по восстановлению популяции каштана посевного в Кавказских горах, а также по развитию системы экотроп неподалеку от объектов Олимпийского наследия в горах, созданию локаций для природно-познавательного туризма.