Вестник Кавказа

Компания "Интеррос" подписала соглашение о развитии горного кластера "Роза Хутор"

Компания "Интеррос" подписала соглашение о развитии горного кластера "Роза Хутор"
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Горный кластер "Роза Хутор" в Сочи получит новый импульс для развития после заключения компанией "Интеррос" и фондом "Талант и успех" соответствующего соглашения.

Компания "Интеррос" и фонд "Талант и успех" запускают сотрудничество по развитию инфраструктуры и раскрытию потенциала горного кластера "Роза Хутор", такое сообщение распространила пресс-служба компании.

Стороны заключили соответствующее соглашение. Подписи под ним поставили председатель Совета федеральной территории "Сириус", глава фонда "Талант и успех" Елена Шмелева и гендиректор "Интеррос" Сергей Батехин.

Помимо совместной работы над горным кластером "Роза Хутор", стороны займутся рядом экологических проектов. Одним из основных направлений работы станет сотрудничество "Интерроса" и "Сириуса" по созданию методических подходов и системы индикаторов для мониторинга влияния, которое оказывают туристы на местную экосистему.

Участники соглашения планируют реализовать совместный проект по восстановлению популяции каштана посевного в Кавказских горах, а также по развитию системы экотроп неподалеку от объектов Олимпийского наследия в горах, созданию локаций для природно-познавательного туризма.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
920 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.