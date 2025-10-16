"Роза Хутор" получила премию как "Умный курорт России"

Лучшие горнолыжные курорты в разных номинациях назвали на премии "Горы России". Сочинский курорт "Роза Хутор" признан самым инновационным.

На вручении национальной премии "Горы России" был назван горнолыжный курорт РФ, активнее всего использующий инновации – им оказался "Роза Хутор".

Церемония награждения победителей IV ежегодной премии "Горы России" прошла в российской столице накануне. Приз в специальной номинации "Умный курорт. За внедрение инноваций для устойчивого развития", учрежденный консорциумом "Устойчивый туризм" и отечественной туристической платформой "Погнали!" Получил горный курорт "Роза Хутор", расположенный в Сочи.

Номинантами на звание "умного курорта" были также сочинская "Красная Поляна", "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии, "Манжерок" на Алтае и "Шерегеш" в Кемеровской области.

В главной номинации – лучший курорт – награду получил "Архыз", переняв пальму первенства у "Эльбруса", победителя 2024 года.