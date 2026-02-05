Ереван заявил о желании дружить с Москвой

Председатель правительства Армении Никол Пашинян провел заседание в МИД РА, посвященное итогам работы министерства в 2025 году. По результатам заседания МИД опубликовал заявление, в котором провозглашается настрой Еревана на укрепление дружественных связей с Москвой.
При этом в документе подчеркивается, что Армения в контактах с Россией рассчитывает на уважение к своему суверенитету.
"Армения стремится развивать с Россией дружественные отношения, основанные на взаимном уважении и уважении к суверенитету"
– МИД Армении
В то же время в заявлении не упоминается, что Армения является союзником и стратегическим партнером России.
Также армянские дипломаты отметили, что в прошлом году они старались как развить связи республики с ее многолетними партнерами, так и найти выходы к новым стратегическим контактам с иностранными государствами.