Ереван заявил о желании дружить с Москвой

После посещения Никола Пашиняна Министерство иностранных дел Армении заявило о стремлении укрепить позитивные контакты с Россией.

Председатель правительства Армении Никол Пашинян провел заседание в МИД РА, посвященное итогам работы министерства в 2025 году. По результатам заседания МИД опубликовал заявление, в котором провозглашается настрой Еревана на укрепление дружественных связей с Москвой.

При этом в документе подчеркивается, что Армения в контактах с Россией рассчитывает на уважение к своему суверенитету.

"Армения стремится развивать с Россией дружественные отношения, основанные на взаимном уважении и уважении к суверенитету"

– МИД Армении

В то же время в заявлении не упоминается, что Армения является союзником и стратегическим партнером России.

Также армянские дипломаты отметили, что в прошлом году они старались как развить связи республики с ее многолетними партнерами, так и найти выходы к новым стратегическим контактам с иностранными государствами.