Европа продолжает составлять 20-й пакет антироссийских санкций

Новый пакет санкций ЕС против РФ будет готов "относительно скоро", при этом Еврокомиссия может не успеть завершить работу к 24 февраля, как планировалось ранее.

В Еврокомиссии не смогли назвать точные сроки принятия 20-го пакета антироссийских санкций.

"Мы интенсивно работаем над 20-м пакетом рестрикций. Мы уже заявляли, что он должен быть готов в ближайшее время, так что этого нужно ожидать относительно скоро"

– глава пресс-службы ЕК Паула Пинью

Ранее в планы ЕК входило объявить о новых рестрикциях к 24 февраля, удастся ли это сделать, Пинью не сообщила.

"Давайте подождем, когда будут все условия для его утверждения"

– Паула Пинью

Прошлый санкционный пакет был принят Евросоюзом 23 октября прошлого года.