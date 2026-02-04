Армения не сможет сочетать членство в ЕАЭС и ЕС – Лавров

Россия остается для Армении основным торгово-экономическим партнером, общие проекты в этой области планируется расширить, такое заявление сделал глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном.
"Начиная в 2015 году с объема валового внутреннего продукта $10,5 млрд, а сегодня это $26 млрд. В 2,5 раза он увеличился"
— Сергей Лавров
Москва готова проявлять инициативу, опираясь на достигнутый опыт, с целью развития новых экономических и инфраструктурных проектов, указал министр.
Кроме того, подчеркнул Лавров, одновременное членство Армении в Евразийском экономическом союзе не может быть совместимым с интеграцией в Европейский союз.
"Она (позиция РФ – ред.) не обусловлена какими-то идеологическими мотивами, она исходит из реалий. Членство в ЕАЭС несовместимо с теми принципами, которые лежат в основе участия в сотрудничестве и, тем более, в присоединении к ЕС"
– Сергей Лавров
Тем не менее, Россия будет уважать любой выбор Армении, отметил глава МИД.