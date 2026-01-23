Ален Симонян направляется в Москву

Спикер парламента Армении прибудет сегодня в российскую столицу, визит продлится с 4 по 7 февраля. Симонян встретится с Матвиенко и Лавровым.

Глава парламента Республики Армении Ален Симонян посетит Москву с официальным визитом, информирует пресс-служба парламента страны.

Симонян в Москве в рамках визита, который продлится с 4 по 7 февраля, намерен провести встречи с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

В середине января состоялся телефонный разговор между Симоняном и Матвиенко, в котором стороны обсудили все аспекты предстоящей поездки.