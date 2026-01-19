Ален Симонян посетит РФ в начале февраля

Москва и Ереван наводят межпарламентские мосты: спикер парламента Армении Симонян посетит Россию 5-6 февраля по приглашению Валентины Матвиенко. Визит будет носить официальный характер.

Спикер парламента Армении Ален Симонян будет находиться с визитом в РФ 5-6 февраля, поведала пресс-служба Национального собрания РА.

Сообщается, что Симонян провел телефонный разговор с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко, в рамках которого стороны обсудили все аспекты предстоящей поездки, а также основные темы в области отношений двух государств.

Отметим, что официальный визит Симоняна в РФ будет ответом на визит Матвиенко в Ереван летом 2025 года.

Напомним, что в середине января премьер Армении Никол Пашинян заявил о возможности совмещения процесса евроинтеграции с членством в ЕАЭС.