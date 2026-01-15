Вестник Кавказа

Ален Симонян совершит визит в Россию

© Фото: Соцсети Алена Симоняна
Спикер парламента Армении Ален Симонян планирует официальный визит в Россию, он состоится по приглашению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Председатель Национального собрания (парламента) Армении Ален Симонян посетит Россию с официальным визитом, подробности политик рассказал на брифинге в парламенте Армении.

"Я готовлю визит в Россию. Должен состояться визит в РФ"

– Ален Симонян

По словам политика, даты пока не определены. Однако, обратил внимание спикер, визит в РФ будет ответным: Симонян совершит его по приглашению председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко, которое было ею озвучено в ходе визита в Ереван в июне прошлого года.

Председатель армянского парламента уточнил, что визит будет иметь носить официальный характер.

