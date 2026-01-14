Пашинян еще раз попросил Россию построить ж/д Армении в Азербайджан и Турцию

Премьер-министр Армении вновь обратился к РФ за уточнением финального ответа по готовности проводить восстановительные работы железнодорожного полотна республики в азербайджанском и турецком направлениях.

Армения ожидает от России решения по вопросу о восстановлении железных дорог, связывающих с границами Азербайджана и Турции. Об этом на брифинге в Ереване сообщил премьер-министр Никол Пашинян.

"Я также обсуждал этот вопрос с президентом Российской Федерации, также была возможность у вице-премьера Армении поговорить об этом с зампредседателя правительства РФ. Мы ожидаем реакции наших партнеров из Российской Федерации"

— Никол Пашинян

Комментируя сроки начала работ, Пашинян заявил, что после подписания рамочного соглашения с США по проекту "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (Зангезурский коридор) восстановление железных дорог должно начаться в ближайшее время.

"Надлежащий срок – сейчас, и наше желание, чтобы это было сделано сейчас. Протекают процессы, о которых вы будете информированы, и эти процессы предполагают, чтобы это было сделано по возможности быстро. И мы просим наших партнеров из России принять решение по этому вопросу"

— Никол Пашинян

Касаясь вопроса потенциального участия России в проекте "Маршрута Трампа", Пашинян ответил, что Ереван не может принимать подобное решение единолично без участия американской стороны в обсуждении, поскольку инициатива основана на принципах равного партнерства. При этом армянский премьер добавил, что включение соседних государств не на позициях акционеров более чем предполагается и является естественным решением ввиду логистической природы самого проекта.

"На данном этапе мы просим российских партнеров в срочном порядке восстановить железную дорогу на участках "Ахурик", "Ерасх", также железнодорожную инфраструктуру Иджевана"

— Никол Пашинян