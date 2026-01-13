Никол Пашинян пообещал Баку беспрепятственный проезд в Нахчыван

Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил о готовности Еревана наладить беспрепятственное сообщение между основным Азербайджаном и Нахчыванской Автономной Республикой.

Ереван готов продвигаться в направлении обеспечения беспрепятственного сообщения между основным Азербайджаном и Нахчываном, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Хочу подчеркнуть и подтвердить нашу политическую волю: в рамках согласованных условий мы готовы, желаем и обязательно будем двигаться в этом направлении, в том числе в обеспечении беспрепятственного сообщения Азербайджана и c его Нахчыванской АР в соответствии с принципами, о которых мы неоднократно говорили"

– Никол Пашинян

Он подчеркнул, что Армении необходимо отказаться от прежней логики конфликта в пользу мирной атмосферы и нормального образа мышления.

Глава армянского правительства напомнил, что в скором времени будут приняты соглашения и создана компания с названием, одноименным проекту транспортного коридора, – TRIPP.

"Должны быть определены маршруты, права на застройку, землепользование, выдача разрешений на строительство"

– Никол Пашинян

Он подчеркнул, что подготовку необходимо проводить уже с сегодняшнего дня.

В целом, обратил внимание премьер, значение совместного заявления о рамках реализации TRIPP, сделанного главой МИД Армении Араратом Мирзояном и госсекретарем Марко Рубио, заключается в конкретном осязаемом утверждении мира в Армении и регионе. Пашинян призвал заботиться о зарождающемся мире, напомнив, что Армения, ни на уровне государства, ни на уровне общества не знает, что это такое – жить в мире.

"Мы только постепенно учимся этому, и это очень важный процесс. Мир очень медленно входит в наше сознание, и это нормально"

– Никол Пашинян

Премьер подчеркнул, что времена меняются, и теперь армянские власти должны более сосредоточенно работать над тем, чтобы выжать все возможное из этой исторической возможности для развития и благополучия как самой Армении, так и ее граждан.