Февральские холода спровоцировали рост простудных заболеваний

С наступлением новой волны холодов в России на 9,6% выросла заболеваемость острыми респираторно-вирусными заболеваниями, сообщили в Роспотребнадзоре.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снова пошла вверх: с наступлением новой волны холода она выросла на 9,6% по сравнению с прошлой неделей, а COVID-19 - на 5,8%, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Отмечен рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на 9,6% по сравнению с предыдущей неделей – зарегистрировано 665 тыс случаев. Показатель заболеваемости соответствует уровню середины октября 2025 года... Отмечается увеличение доли риновирусов"

- Роспотребнадзор

Также выросло число заболевших коронавирусом – только за последнюю неделю число пациентов с таким диагнозом составило 5,5 тыс человек, это на 5,8% выше, чем неделей ранее, добавили в ведомстве, передает РИА Новости.

Свой прогноз по завершению опасного сезона гриппа и ОРВИ дал заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"Закончится все это в марте-апреле месяце в целом в стране. Это как волны в океане или в море - не бывает, что все одинаково поднялись и одинаково опустились"

- Геннадий Онищенко

Сейчас в России в зависимости от региона фиксируются разные уровни интенсивности заболеваемости сезонными простудными заболеваниями, добавил академик.