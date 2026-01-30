Хаменеи: агрессия США превратится в региональную войну

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи сообщил, что новая американская агрессия против республики приведет к возникновению конфликта регионального уровня, передает агентство Tasnim.
"Американцы должны знать, что если они начнут войну, на этот раз это будет война регионального уровня"
– Али Хаменеи
Аятолла призвал народ Ирана не бояться заявлений американского президента Дональда Трампа о военных кораблях, которые направляются к Исламской Республике. ИРИ даст отпор агрессорам, заявил он.
"Мы не начинаем войн и не хотим нападать на какую-либо страну, но народ Ирана даст крепкий отпор тому, кто нападет и причинит вред"
– Али Хаменеи
Отметим, что по словам Трампа, США и Иран могли бы заключить приемлемую сделку, включающую пункт об отказе Тегерана от ядерного оружия.