Вестник Кавказа

Хаменеи: агрессия США превратится в региональную войну

Али Хаменеи
© Фото: Сайт Верховного лидера Ирана
Верховный лидер Ирана предупредил, чем может грозить новая агрессия США против Исламской Республики. По его словам, грянет региональная война.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи сообщил, что новая американская агрессия против республики приведет к возникновению конфликта регионального уровня, передает агентство Tasnim.

"Американцы должны знать, что если они начнут войну, на этот раз это будет война регионального уровня"

– Али Хаменеи

Аятолла призвал народ Ирана не бояться заявлений американского президента Дональда Трампа о военных кораблях, которые направляются к Исламской Республике. ИРИ даст отпор агрессорам, заявил он.

"Мы не начинаем войн и не хотим нападать на какую-либо страну, но народ Ирана даст крепкий отпор тому, кто нападет и причинит вред"

– Али Хаменеи

Отметим, что по словам Трампа, США и Иран могли бы заключить приемлемую сделку, включающую пункт об отказе Тегерана от ядерного оружия.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
830 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.