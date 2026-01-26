Водолечебницу Нальчика обновят по проекту итальянского архитектора

Итальянский архитектор Марко Казамонти представит в Нальчике проект реновации местной водогрязелечебницы – некогда популярной курортной достопримечательности столицы Кабардино-Балкарии.

В столице Кабардино-Балкарии (КБР) городе Нальчик сегодня стартовал традиционный зимний фестиваль городской культуры "Зимняя Платформа", организованный институтом развития города мэрии Нальчика "Платформа", сообщили в институте городского развития столицы.

Самая ожидаемая презентация форума - проект реновации одного из некогда популярных городских курортных объектов, водогрязелечебницы, которую пообещал на нем хедлайнер образовательной программы фестиваля, архитектор из Италии Марко Казамонти, передает портал "Это Кавказ".

"Сооснователь, главный архитектор и креативный директор бюро ARCHEA Associati Марко Казамонти представит проект реновации водогрязелечебницы, знакового объекта для всех жителей Нальчика"

- организаторы фестиваля

В послужном списке бюро ARCHEA Associati множество известных проектов, среди которых - курорт Манжерок и винный парк Mriya в России, культурный кластер Li Ling World Ceramic Art City в Китае, спортивный парк Viola Park b винодельня Antinori в Италии, отмечается в сообщении института городского развития.

Также в программу фестиваля, который проводится в столице КЬР с 2020 года, войдут мастер-классы, выставки, лекции и семинары около 30 архитекторов и урбанистов из разных регионов страны, а также выступления этно-фолк коллективов республики.